Burnham promete atajar el "fracaso moral" y la "catástrofe económica" de los 'ninis'

En una carta publicada hoy en el diario The Times -titulada "Dar a los jóvenes un futuro, no una vida de subsidios"- el líder laborista, que asumió el poder el pasado julio, señala que hay una generación que está siendo condenada a depender de subsidios sociales y que la culpa de este fracaso recae en los políticos.

Los últimos datos de la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) indica que casi un millón de jóvenes de entre los 16 y los 24 años de edad no estudia ni trabaja, ni tampoco están en formación laboral.

Burnham promete en su misiva que cada chico tendrá garantizado el acceso a una formación técnica, prácticas laborales, programas de aprendizaje o competencias necesarias para conseguir un empleo. A cambio, se espera de ellos que aprovechen las oportunidades que se les brinden.

Bajo este nuevo sistema, las ayudas públicas pasarán a ser una "red de seguridad", para ser utilizada cuando realmente sea necesite, en lugar del "punto de partida" para los jóvenes.

"Un millón de jóvenes. Uno de cada ocho. Ni estudian ni trabajan. Una generación a la que se le está negando la oportunidad de salir adelante en la vida. Se trata de una catástrofe económica y un fracaso moral. Y esto tiene que cambiar", escribe Burnham.

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Considera que el Reino Unido tiene una elección por delante:, o se invierte en el éxito de los jóvenes o se paga el fracaso a través del sistema de subsidios sociales, por lo que es necesario, dice, "un cambio fundamental" en la forma en que tanto el Gobierno como la sociedad apoyan a los menores de 25 años.

Recordó que el actual sistema de subsidios se limita a una evaluación, un pago y un "adiós". "Con demasiada frecuencia no hay apoyo, ni oferta de capacitación, ni oportunidad de conseguir un empleo", afirma.

Se espera que el Gobierno difunda el mes próximo un análisis hecho por el antiguo ministro de Sanidad laborista Alan Milburn sobre el desempleo juvenil y con recomendaciones para atender la crisis de los 'ninis'. Milburn ya ha indicado que el Gobierno gasta 25 veces más fondos en subsidios para los jóvenes que en ayudarles a acceder al mercado laboral.