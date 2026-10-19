China aboga por el diálogo y el protagonismo africano ante el conflicto en Etiopía

Así se expresó la portavoz de la Cancillería china Mao Ning durante una rueda de prensa al ser preguntada por la relación entre la situación en el norte etíope y los cuatro principios expuestos recientemente por el presidente chino, Xi Jinping, durante su encuentro de la semana pasada con el presidente del Consejo de Ministros de Togo, Faure Gnassingbé.

Mao afirmó que esas directrices tienen una "importante relevancia práctica" para abordar los conflictos africanos, incluida la situación actual en el Cuerno de África.

La vocera defendió que los países africanos deben desempeñar un papel central en la resolución de sus propios conflictos y que las partes implicadas deben respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, especialmente la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

Asimismo, sostuvo que "las guerras y las sanciones unilaterales no pueden resolver verdaderamente las diferencias entre países" y pidió promover el fin de las hostilidades mediante el respeto mutuo, las consultas y la búsqueda de puntos en común.

Mao también destacó la importancia de atender tanto las necesidades inmediatas de seguridad como la planificación del desarrollo a largo plazo, sin anunciar medidas concretas de mediación por parte de Pekín.

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Estas declaraciones llegan después de que el Ejército etíope y sus milicias aliadas lograran importantes avances frente a los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que el pasado 23 de septiembre anunciaron una "guerra defensiva" tras meses de escalada militar.

Las fuerzas federales recuperaron Mekelle, capital de Tigré, el 3 de octubre, mientras que Adís Abeba estableció el pasado viernes una Administración provisional para preparar elecciones en seis meses.

China mantiene importantes intereses económicos y estratégicos en el Cuerno de África, donde inauguró en 2017 su primera base militar en el extranjero, situada en Yibuti, país vecino de Etiopía y Eritrea y clave para el acceso al mar Rojo.