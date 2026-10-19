China condena las ofrendas de Takaichi a Yasukuni y exige a Japón afrontar su pasado

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning expresó hoy durante una rueda de prensa su "firme oposición" a los homenajes realizados por dirigentes japoneses y confirmó que Pekín había presentado una protesta diplomática formal ante Tokio.

Mao afirmó que Yasukuni es un "símbolo del militarismo japonés" y recordó que el santuario honra a catorce dirigentes condenados por crímenes contra la paz, una categoría establecida por el tribunal internacional que juzgó entre 1946 y 1948 a los responsables japoneses de planificar y librar guerras de agresión.

La portavoz acusó a los políticos japoneses que rinden homenaje en el recinto de intentar "exculpar a los criminales de guerra", justificar las agresiones del pasado y "allanar el camino hacia la remilitarización".

Asimismo, recordó que este año se cumple el octogésimo aniversario del inicio de los Juicios de Tokio y exigió a Japón que reflexione sobre sus responsabilidades históricas y adopte medidas concretas para recuperar la confianza de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional.

Las declaraciones se producen después de que Takaichi enviara este lunes un obsequio monetario al santuario, tras haber remitido el sábado un 'masakaki', una ofrenda ceremonial de ramas de hoja perenne, con motivo del festival de otoño del recinto.

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Además, un ministro del Gobierno japonés y unos 70 parlamentarios visitaron este lunes Yasukuni, según medios japoneses, pese a las críticas expresadas previamente por China y Corea del Sur.

Takaichi, conocida por sus posturas conservadoras y revisionistas sobre el pasado militarista de Japón, solía visitar el santuario antes de asumir el poder en octubre de 2025, pero no ha vuelto desde entonces.

En agosto, durante el aniversario de la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la primera ministra omitió en su discurso referencias al "remordimiento" y a la responsabilidad de Japón por sus agresiones contra otros países asiáticos.

La última visita de un primer ministro japonés en ejercicio a Yasukuni se remonta a diciembre de 2013, cuando Shinzo Abe acudió al santuario y desató críticas dentro y fuera de Japón. Desde entonces, sus sucesores se han limitado a enviar ofrendas.