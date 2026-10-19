Cinco soldados salvadoreños de fuerza contra pandillas desaparecidos tras ataque en Haití

El ataque tuvo lugar en la zona de Santo, perteneciente a Croix-des-Bouquets, una comuna del departamento del Oeste, a unos doce kilómetros de la capital haitiana, señaló por su parte la GSF en un comunicado en el que confirmó la emboscada pero no hace referencia a militares desaparecidos.

"Un vehículo que transportaba a personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) fue atacado hoy por presuntos miembros de pandillas en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe", indicó la información oficial.

La GSF añadió que, según informes preliminares, "individuos armados abrieron fuego contra el vehículo, lo que desencadenó un intercambio de disparos" en el que el personal "respondió conforme a las reglas establecidas" y contó "con apoyo aéreo de helicópteros de la propia Fuerza".

"Las operaciones de seguridad continúan en la zona, mientras la GSF mantiene sus esfuerzos para desarticular la actividad de las pandillas armadas y ejercer presión sobre los grupos criminales que operan en la región", agregó la información, que tampoco indica el origen del ataque.

Sin embargo, algunas fuentes locales atribuyen la emboscada a la coalición criminal Viv Ansanm, liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, el más notorio de los jefes de las bandas haitianas, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

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"La GSF continúa evaluando la situación y verificando las circunstancias que rodearon el incidente", manifestó el comunicado oficial, según el cual se dará más información a medida que esta haya sido confirmada.

Al mismo tiempo, recomendó a los habitantes de Santo que, por su propia seguridad, permanezcan en sus hogares hasta nuevo aviso y eviten acercarse a la zona de operaciones hasta que estas no hayan concluido.

La GSF fue creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití, y su mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

El comandante de la GSF es el mayor general Edernebat Batsuuri, de Mongolia, que tiene bajo su mando a cerca de mil soldados de su país, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad.

Justamente este domingo , el ministro de Defensa de Guatemala, general de división Henry David Sáenz, encabezó en Ciudad de Guatemala la ceremonia de despedida de la II Unidad de Policía Militar de su país que se integrará a la GSF.

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de dichas bandas que, según la ONU también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

La violencia y la inestabilidad política ponen en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, aplazadas varias veces en los últimos años y previstas para el próximo 13 de diciembre.