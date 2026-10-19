Condenan a 33 años de prisión al líder de una secta surcoreana por abusos sexuales

El Tribunal de Distrito de Daejeon declaró culpable en primera instancia a Jeong, de 81 años, de cargos que incluyen violación aprovechando la incapacidad de resistencia de las víctimas, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

El tribunal concluyó que Jeong utilizó su posición de autoridad como líder religioso para abusar reiteradamente de las mujeres y señaló que los métodos empleados fueron especialmente graves, ya que aprovechó una estructura de dominación religiosa construida durante años, informó Yonhap.

La condena supera a los 27 años solicitados por la Fiscalía.

JMS, cuyo nombre oficial es 'Christian Gospel Mission', fue fundada a principios de la década de los 80 por Jeong y ha desarrollado actividad dentro y fuera de Corea del Sur.

La organización ha asegurado contar con unos 100.000 seguidores, mientras que el profesor de la Universidad Dankook, Kim Do-hyung, estimó en 2023 que tenía al menos entre 20.000 y 30.000, según recogió el diario local Kyunghyang Shinmun.

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Jeong cumple actualmente una condena firme de 17 años de prisión por violar y abusar sexualmente de una seguidora de Hong Kong y abusar sexualmente de otras dos mujeres, una australiana y otra surcoreana, entre 2018 y 2021.

El pasado 8 de octubre, el Tribunal de Distrito de Daejeon ordenó además a Jeong y a JMS indemnizar con unos 370 millones de wones (277.703 dólares) a las tres mujeres por los daños sufridos.

El líder de JMS ya estuvo diez años en prisión entre 2008 y 2018, tras ser condenado por violar y abusar sexualmente de varias integrantes de la secta y por malversación de fondos.

Las denuncias de antiguas seguidoras adquirieron una amplia repercusión internacional con el estreno en 2023 de la serie documental de Netflix 'In the Name of God: A Holy Betrayal' ('En el nombre de Dios: una traición divina'), cuyos tres primeros episodios abordan el caso de JMS.