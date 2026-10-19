Defensas antiaéreas rusas derriban 149 drones sobre doce regiones y Crimea

Según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, los aparatos de ala fija enemigos golpearon objetivos en las regiones fronterizas de Kursk, Briansk y Bélgorod, la sureña Rostov y también la república de Tatarstán, entre otras.

El ejército ucraniano lanzó el domingo más de mil drones contra el país vecino, especialmente Moscú y San Petersburgo, objeto del mayor ataque de toda la contienda.

En represalia, Moscú realizó el lunes un ataque masivo contra la capital ucraniana y la región adyacente, donde golpeó empresas de la industria militar, almacenes de armamento y centros de gestión de datos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Moscú proseguirá sus ataques masivos contra Ucrania tras rechazar la tregua energética propuesta por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ambos bandos se acusan mutuamente de no estar interesados en la reanudación de las negociaciones de paz con mediación estadounidense, estancadas desde febrero.