El G7 trabaja en una resiliencia de la agricultura más allá de los choques geopolíticos

Este es el mensaje dado por la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, cuyo país ejerce este año la presidencia del G7, en un breve discurso preliminar tras recibir al resto de sus homólogos.

Genevard insistió en la voluntad de "pasar de la gestión de choques a la construcción de la resiliencia" y dijo que se trata de encontrar conjuntamente "soluciones concretas a la vez para reforzar la seguridad de los aprovisionamientos, mejorar la eficiencia de nuestros sistemas agrícolas y acelerar la transición hacia modelos más resilientes".

A su juicio, y más allá de las diferencias entre los siete países más ricos, todos ellos pueden "mantener una misma dirección y aprender" de las propias experiencias.

La de este lunes es la segunda reunión de los titulares de Agricultura del G7 durante esta presidencia francesa tras la primera, que tuvo lugar por vídeoconferencia en junio, y que estuvo centrada en el efecto fuertemente negativo generado en el sector por los efectos de la guerra desencadenada por los ataques desde finales de febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán y, sobre todo, el cierre del estrecho de Ormuz.

Eso acarreó un choque sobre el mercado de los fertilizantes, así como una escalada del precio de los carburantes y, con carácter general, una tensión en las cadenas logísticas.

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Como recordó hoy Genevard, los ministros acordaron entonces la necesidad de disponer de una información fiable de los mercados, así como de mantener los mercados abiertos.

Los participantes en este encuentro, entre los que está el comisario europeo del ramo, Christophe Hansen, deben comparecer en conferencia de prensa y luego hacer una visita al Salón Internacional de la Agroalimentación, que se celebra en el espacio ferial de Villepinte, al norte de París.