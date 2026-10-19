El Kremlin niega propuesta o acuerdo sobre una reunión en China entre Putin, Xi y Trump

"Nadie planteó ni discutió en detalle ninguna propuesta, acuerdo sobre dicha reunión o la posible agenda del día y el contenido de ese encuentro", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, admitió que, "efectivamente, el tema de ese hipotético encuentro se mencionó" durante la última conversación telefónica mantenida entre Putin y Trump el pasado 9 de octubre.

Peskov recordó que "potencialmente" los tres líderes podrían acudir a la cumbre de la APEC, lo que ha sido confirmado por el ruso y el chino, que se reunirán por separado en la ciudad de Shenzhen el 18 o 19 de noviembre próximos.

Según informó hoy The Wall Street Journal, Putin propuso la reunión a tres bandas para negociar un acuerdo sobre Ucrania, una propuesta que buscaría capitalizar las recientes decisiones de Trump, que autorizó la exportación de diésel ruso al mercado estadounidense y frenó durante 60 días la aplicación del paquete de sanciones contra Moscú conocido como Ley Graham.

El diario subraya que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuya relación con Trump ha empeorado dramáticamente en las últimas semanas, no estaría invitado al encuentro trilateral.

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En ese sentido, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó su rechazo a la cumbre. "Una reunión trilateral entre los líderes de Ucrania, EE. UU. y Rusia podría ayudar a poner fin a la guerra más pronto. Una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y EE. UU. haría lo contrario: animaría a Putin a continuar esta guerra", escribió en X.

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que invitar a Putin "alimentaría los delirios de grandeza" del líder ruso y le daría "una estatura que no merece". "No es un líder global; es un criminal de guerra", resaltó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, rechazó este lunes las críticas de Zelenski -por el apoyo de Trump a Putin-, al que llamó a centrarse en poner fin a la guerra, al tiempo que advirtió del "riesgo real" de una escalada del conflicto entre Rusia y los países europeos.