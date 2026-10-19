El primer ministro ruso propone cambios cosméticos en el gobierno

Según un comunicado del Gobierno, el cargo de viceprimera ministra y jefa del Gabinete podría ser ocupado por Irina Okládnikova, hasta ahora viceministra de Finanzas.

Para el puesto de viceprimer ministro y representante plenipotenciario del presidente en el Distrito Federal del Lejano Oriente, Mishustin propuso a Oleg Kozhemiatko, actual gobernador de la región de Primorie, con capital en Vladivostok.

Por su parte, el actual ministro de Transporte, Andréi Nikitin, pasaría a ocupar el cargo de viceprimer ministro responsable del desarrollo del complejo de transportes del país, si las propuestas son aprobadas.

En la cartera de Transporte, Nikitin sería reemplazado por Dmitri Yadrov, actual jefe de la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia). Yadrov encabezaba el organismo desde diciembre de 2024.

Además, Mishustin propone la creación de un nuevo puesto: viceprimer ministro y ministro de Finanzas, plaza para la que sugiere a Antón Siluánov, actual titular de Finanzas.

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La Duma examinará las candidaturas el 21 de octubre, según informó el presidente de la cámara baja, Viacheslav Volodin.

La prensa considera que el puesto de Mishustin, que encabeza el gobierno desde 2020, no corre peligro, pese a que la economía apenas crece desde principios de 2025, el déficit público se ha disparado y sigue aumentado el gasto en defensa, que representará el próximo año casi el 10 % del Producto Interior Bruto.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, logró en las elecciones legislativas de septiembre el mejor resultado de su historia con 349 de los 450 escaños de la cámara baja del Parlamento ruso, en una votación marcada por las numerosas denuncias de fraude de la oposición.

Tanto Putin como su partido han sufrido una fuerte caída en las encuestas desde marzo debido al bloqueo de internet, el déficit de combustible, el encarecimiento del coste de la vida y el hartazgo con la guerra en Ucrania, que cumplirá cinco años en febrero de 2027.

La economía rusa, que está prácticamente estancada desde hace dos años, recibió un importante salvavidas con el reciente acuerdo de exportación de diésel alcanzado entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, que además suspendió la aplicación del paquete de sanciones conocido como Ley Graham.