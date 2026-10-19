Expertas de la ONU denuncian maniobras de Israel para socavar agricultura en Cisjordania

En un comunicado, manifestaron su alarma por recientes órdenes de las autoridades militares israelíes para eliminar la vegetación de 339.000 metros cuadrados de tierras agrícolas palestinas en el norte y centro de la Cisjordania ocupada, incluyendo zonas plantadas con olivos.

Estas órdenes, señalaron, contemplan el arranque de olivos e imponen plazos muy breves para que los propietarios de las tierras retiren la vegetación.

"Los olivos tardan años en alcanzar la madurez y pueden sustentar a familias durante generaciones. Su destrucción priva a las familias de mucho más que una sola cosecha: socavan los sistemas alimentarios, las prácticas culturales y los modos de vida, así como el derecho a la alimentación", denunciaron las firmantes.

También reiteraron su inquietud por la violencia, intimidación y restricciones de acceso impuestas por las fuerzas israelíes a los agricultores, y mencionaron recientes denuncias de arranques de olivos en varias zonas, en algunos casos mediante excavadoras militares.

Recordaron además que en la cosecha de la aceituna de 2025 ya se documentaron 178 ataques de colonos, en los que más de 6.000 árboles fueron objeto de actos vandálicos, casi el doble que en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los agricultores palestinos deben estar protegidos y poder acceder a sus tierras de forma segura, pero año tras año la violencia, la destrucción y las restricciones se intensifican", lamentaron.

Firman el comunicado las relatoras de la ONU para Palestina (Francesca Albanese), derecho a la alimentación (Sofía Monsalve), derechos culturales (Alexandra Xantaki), pobreza (Elena Carolina Díaz), desplazados internos (Paula Gaviria) y violencia contra las mujeres (Reem Alsalem), así como Shalmali Guttal, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos de los campesinos.