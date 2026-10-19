Francia cubrirá el 100 % del desempleo parcial de comercios afectados por los disturbios

La medida entrará en vigor este martes mediante una "instrucción ministerial", explicó el primer ministro en una comparecencia ante la prensa, tras mantener una reunión de crisis. Se trata de una medida de "protección del empleo", ya que "no podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales", añadió.

Lecornu indicó que también se va a poner en marcha "un fondo de apoyo" para los comercios que fueron saqueados o vandalizados para responder en particular a sus necesidades de tesorería y aseguró que recibirán avances rápidamente.

El ministro de Comercio, Serge Papin, cifró en "3.000 al menos" los comercios afectados por esos ataques.

Papin precisó que más allá de la cuestión del paro parcial, se está trabajando en exenciones de cargas y cotizaciones.

La Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) había estimado desde el domingo que los daños se cifrarán en "cientos de millones de euros".

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El jefe del Ejecutivo insistió en que el objetivo de todo esto es que las tiendas puedan reabrir con rapidez para volver a la actividad.

También dijo que la policía va a seguir trabajando para identificar a los autores de esos pillajes, e hizo hincapié en que las imágenes que circulan por las redes sociales muestran que muchos de ellos no iban encapuchados.

Precisó que sólo en París hay 200 investigadores dedicados a ese trabajo.

Lecornu indicó que los toques de queda que se van a declarar en los próximos días en algunas ciudades o al menos en una parte de ellas pretenden, entre otras cosas, proteger los comercios.