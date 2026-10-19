FundéuRAE: protestas en Francia, claves de redacción

1. La “república francesa”, mayúsculas y minúsculasDe acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, los sustantivos que designan formas de Estado o de gobierno, como “república”, son nombres comunes, por lo que, en sus usos genéricos, se escriben con minúscula. No obstante, si “República Francesa” se emplea como denominación oficial del país, la mayúscula es adecuada.

2. “V República” o “Quinta República”, ambas válidasAl periodo de la historia de Francia con el actual régimen político se le conoce como “V República” o “Quinta República”, expresiones que se escriben con mayúsculas iniciales: “La disolución de la Asamblea Nacional es un mecanismo previsto por la Constitución de la V República”. No se recomienda “5.ª República”, con el ordinal en cifras arábigas.

3. “Ayuntamiento”, mayúsculas y minúsculasLa palabra “ayuntamiento” se escribe con mayúscula inicial cuando alude a un organismo determinado (“El Ayuntamiento de París denuncia la violencia”). Sin embargo, en referencia al edificio que alberga una corporación (“Unas 7000 personas marchan hacia el ayuntamiento”) o en usos genéricos (“Otros ayuntamientos se quejan de la falta de medios policiales”) se escribe con minúscula. En el caso de “Ayuntamiento de Limoges”, es posible escribir “ayuntamiento” con mayúscula si se considera que es un edificio singular de carácter monumental, de acuerdo con la ortografía académica.

4. Nombres de espacios urbanos, escritura adecuadaLos sustantivos genéricos “calle”, “plaza”, “avenida”, etc., que acompañan a los nombres propios de espacios urbanos, se escriben con minúscula inicial: Los manifestantes se acercan a la plaza de la República”, y no “... a la Plaza de la República”. Por otro lado, es adecuado utilizar números romanos y arábigos para los distritos de París, con el término genérico “distrito” en minúscula.

5. El “estado de emergencia”, con minúsculasLa expresión “estado de emergencia”, que el diccionario académico define como ‘situación oficialmente declarada de grave peligro por conflictos sociales, catástrofes naturales u otras razones’, se escribe enteramente con minúsculas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

6. El artículo de “el Elíseo”, con minúsculaEl artículo que precede al nombre de la sede de la Presidencia de la República Francesa se escribe con inicial minúscula: “el Elíseo”.

7. El símbolo de porcentaje se separa con un espacioEl símbolo del porcentaje (%) se escribe separado por un espacio de la cifra a la que acompaña: “Enfrenta una deuda pública cercana al 119 % del PIB”, no “… al 119% del PIB”.

8. Los miles, sin puntoEn cifras de más de cuatro dígitos, se recomienda utilizar un espacio de separación cada tres cifras (contando desde la derecha), y no el punto ni la coma. En las de cuatro, es válido omitirlo: “Las protestas dejan ya 2000 detenidos”, pero “Más de 500 000 manifestantes”.

9. Los cargos, con minúsculasLos nombres de cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúscula, según la “Ortografía de la lengua española”: “presidente”, “primer ministro”, “ministro del Interior”...

10. Los “chalecos amarillos”, en minúsculasCuando se menciona a los “chalecos amarillos”, que se han sumado a las protestas, lo indicado son las minúsculas en todos sus términos. No es necesario, pero pueden utilizarse comillas: “Dos generaciones, una misma fractura: de los ‘chalecos amarillos’ a los estudiantes”.

11. Los lemas, con mayúscula inicial y entre comillasLos lemas llevan solo mayúscula inicial en la primera palabra (y en los nombres propios, si contienen alguno) y, dentro de un texto, se delimitan entre comillas: “El lema ‘Amarillos y jóvenes, nuestras luchas se encuentran’”.

12. Los términos “macronista” y “macronismo”, sin resaltesTanto el sustantivo “macronismo”, empleado para designar el sistema político o de gobierno del presidente francés Emmanuel Macron, como el adjetivo “macronista”, que se utiliza para sus partidarios, están bien formados a partir de su nombre propio, por lo que no requieren comillas ni cursivas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.