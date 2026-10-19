Gran imán llama a la formación de un comité de sabios para mediar en conflictos de O.Medio

Ese "llamamiento urgente", ampliamente difundido por los canales de Al Azhar en las redes, coincide con las reuniones del Parlamento egipcio para debatir y autorizar el envío de tropas egipcias al exterior "en defensa" de Arabia Saudí, cuna del islam y sede de los lugares más sagrados para los más de 1.500 millones de musulmanes del mundo, alrededor de un tercio de ellos son chiíes.

En la nota, Al Tayeb "solicita la formación de un comité urgente de mediación y desescalada, integrado por representantes de diversos países árabes e islámicos, personas sabias y sinceras que aman la bondad, la paz y la estabilidad, en cumplimiento de las palabras del Todopoderoso".

"Este comité deberá emprender la tarea de actuar de inmediato para desactivar las crisis y los conflictos, acercar los puntos de vista y poner fin a las disputas existentes entre los hijos de la misma religión y la misma nación", destaca el gran imán que subraya en su comunicado varios versículos del Corán que apoyan a su idea de mediación y reconciliación.

El objetivo, añade, es "preservar la fortaleza y la soberanía de los árabes, y proteger la sangre de los hijos de la nación y los recursos de sus pueblos y de sus futuras generaciones".

Este llamado llega en un momento en el que se agudiza la confrontación entre países cuyas mayoría de poblaciones es suní o chií, las dos principales ramas de la religión mahometana.

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Ésta última está liderada por Irán y cuenta con una importante presencia en países árabes vecinos de la República Islámica, incluidos Estados de la península Arábiga, como Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e incluso Arabia Saudí, además de otros vecinos como el Yemen o Irak, donde los chiíes son mayoritarios.

El comunicado de Al Azhar llega dos días después de que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, pidiera autorización al Parlamento para el envío de tropas egipcias para defender a Arabia Saudí tras los ataques de los hutíes chiíes del Yemen, respaldados por Irán, contra el reino árabe.

Arabia Saudí firmó en agosto una alianza defensiva con Turquía y Pakistán.

Los hutíes sostienen que sus agresiones contra Arabia Saudí son en respuesta a los bombardeos aéreos saudíes en el Yemen en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y contra los rebeldes proiraníes.

Los vecinos árabes de Irán, además de otros Estados como Egipto y Jordania, acusan en general a Teherán de intentar exportar su revolución islámica chií, liderada por el imán Jomeini en 1979, a sus países, razón por la que sostienen que la República Islámica apoya y financia a milicias armadas en países como Irak, el Líbano y el Yemen.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, EAU, Baréin, Kuwait, Omán y Catar-, fueron blanco de ataques iraníes en el marco de la guerra entre Estados Unidos y el país persa, y han acusado en numerosas ocasiones a Teherán de amenazar su seguridad, al tiempo que han exigido participar en cualquier negociación sobre sus programas nucleares y de misiles.