Guatemala envía un nuevo contingente de militares para auxiliar a la ONU en Haití

El Ejército del país centroamericano detalló que los militares vaiajaron este domingo desde el aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala rumbo a la nación caribeña.

El contingente está compuesto por poco más de 50 efectivos, con el objetivo impuesto en junio pasado por el presidente local, Bernardo Arévalo de León, de contar con 300 militares para auxiliar a la ONU en la seguridad de Haití.

Los miembros del Ejército guatemalteco se unirán a la Fuerza de Represión de las Bandas Pandillas en Haití, según detallaron las fuerzas armadas.

Dicha fuerza de represión está compuesta por militares de Guatemala, El Salvador, Jamaica, Canadá, Perú y Costa de Marfil, entre otras naciones.

"La participación en operaciones internacionales reafirma el compromiso de Guatemala con la cooperación internacional, la paz y la seguridad", aseveró el Ejército del país que preside Bernardo Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación.

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El contingente viajó justo cuando medios locales informaron sobre la desaparición de cinco soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) luego de haber sido emboscados este domingo en las afueras de Puerto Príncipe.

El ataque tuvo lugar en la zona de Croix-des-Bouquets, una comuna del departamento del Oeste conocida como Santo, a 12 kilómetros de la capital haitiana, según el portal Haití24.net.

La GSF fue creada el año pasado por las Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas en Haití y estipula un máximo de 5.500 elementos de varias naciones.