Hizbulá avisa al Gobierno libanés de que la tensión puede causar una "explosión inminente"

Por un lado, el parlamentario Ibrahim Mousawi advirtió a las autoridades libanesas de que "no continúen con su actual actitud de presión e intimidación hacia el pueblo y la ciudadanía, pues esto podría desencadenar una explosión inminente", según declaraciones difundidas por Hizbulá.

"Quienes ostentan el poder deben actuar con sensatez, sabiduría y racionalidad, y priorizar el patriotismo y los intereses del país, en lugar de someterse a las imposiciones externas", agregó Mousawi, uno de varios diputados de la formación chií que este lunes cargaron contra el Gobierno en discursos y comunicados.

Las declaraciones se producen en medio de un estallido de tensión entre el partido y las autoridades libaneses, después de que el viernes presuntos miembros de Hizbulá frenaran temporalmente una redada oficial en los suburbios de Beirut y de que días antes fuera confiscado un cargamento de explosivos perteneciente al grupo en el este del país.

Tras el incidente del viernes, decenas de supuestos simpatizantes de la formación política y armada se pasearon por la capital en motocicletas, lo que ha disparado los miedos a potenciales picos de violencia interna en el polarizado país.

Por su parte, el legislador Husein Hajj Hasán denunció que los acontecimientos de los últimos días contra Hizbulá fueron instigados por Washington, mediador en las negociaciones entre el Líbano e Israel, a las que el grupo libanés se opone.

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"Si las autoridades se lanzan en esta dirección, serán responsables de las repercusiones y consecuencias que puedan derivarse. Al saber que la política estadounidense es en realidad política israelí y que cuando los estadounidenses hablan de sus intereses, se refieren a intereses que coinciden plenamente con los de Israel", indicó.

En esta línea, el jefe del bloque parlamentario del movimiento chií, Mohamad Raad, consideró en un comunicado que las críticas que le llueven al grupo también son parte de los "dictados" del Estado judío.

"Estos atentan contra la soberanía nacional, legitiman su ocupación del Líbano y explotan al Gobierno libanés para servir a sus objetivos y políticas (...) Todo esto se realiza en cumplimiento con las directrices de los estadounidenses, socios del enemigo sionista racista y partidarios de su terrorismo", sentenció Raad.

Todo ello se produce, además, en vísperas de una nueva reunión entre el Líbano e Israel, prevista para mañana, martes, en Florida (EE.UU.), y durante la que la delegación libanesa pretende volver a denunciar la continuación de los ataques israelíes contra su territorio pese al alto el fuego técnico en vigor.

El Ejecutivo libanés aprobó en 2025 un plan para desarmar a Hizbulá, con pocos avances ante los miedos a enfrentamientos internos con la milicia, y reafirmó su compromiso con la decisión tras el inicio de un nuevo conflicto con Israel el pasado marzo.