Ingresos por exportaciones del café salvadoreño crecieron un 14 % en el ciclo 2025-2026

Los datos indican que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y agosto de 2026 sumaron más de 190,15 millones de dólares, frente a unos 167,16 millones de los mismos meses de la cosecha 2024-2025, con una diferencia al alza cercana a los 23 millones.

"En el ejercicio 2025 /26, hasta agosto de 2026, el volumen de exportaciones presenta un alza del 1,03 % en comparación con el mismo período del ejercicio 2024 /25. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 13,76 % frente al mismo periodo del ejercicio previo", según un informe del ISC.

Las cifras de la cosecha señalan que se han exportado 591.086 quintales oro, de los 963.650 quintales oro-uva cosechados y a falta de los datos de septiembre.

Del total de café salvadoreño exportado, las ventas de café oro representaron más de 184,29 millones de dólares de ingresos, el café soluble llegó a 3,65 millones y el café tostado a 2,20 millones.

En el ciclo 2025-2026, Norteamérica compró el 64,6 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 17,1 % fue enviado a Europa, el 5,2 % a Asia y el 3,7 % a Oriente Medio.

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Se conoce como café oro al grano al cual se le han quitado las diversas cáscaras que lo cubren y se encuentra listo para su tostado, mientras que el oro-uva es el fruto maduro del café recién cortado, al que no se le ha quitado la cáscara, ni ha sido sometido a ningún proceso.

Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 31,28 % en todo el ciclo 2024-2025 con 175,04 millones de dólares.

La caficultura salvadoreña, cuyo ciclo de cosecha comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente, se vio fuertemente golpeada por el hongo de la roya y la crisis climática, que la ha llevado a registrar, desde el ciclo 2013-2014, sus mínimos históricos de producción del grano.

Este grano fue el principal motor de la economía salvadoreña en las décadas de 1920 y 1930, representando un 90 % de las exportaciones y actualmente es el principal producto agrícola de exportación.