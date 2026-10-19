Irán informa de otro petrolero incendiado tras chocar con una mina en Ormuz

"El petrolero sufrió una explosión y un incendio en la sala de máquinas tras chocar con una mina naval en la zona sur del estrecho de Ormuz", anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el cuerpo militar de élite iraní, la embarcación, cuya bandera no identificó, había apagado todos sus sistemas de posicionamiento y navegación desde el inicio de su travesía e intentaba atravesar una ruta "no autorizada" en el sur del estrecho.

La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió de que actuará "con severidad y firmeza" contra los buques que apaguen sus sistemas de navegación mientras transitan por el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico.

El sábado, la Guardia Revolucionaria había informado de que otros dos superpetroleros cargados de crudo chocaron con minas navales cuando intentaban atravesar el estrecho por vías irregulares, lo que provocó incendios en ambas embarcaciones, que, según las autoridades iraníes, transportaban más de dos millones de barriles de crudo cada una.

La fuerza militar iraní ha reiterado en los últimos días que el estrecho de Ormuz "está cerrado" y que el destino de los buques que incumplan sus normas de navegación en este paso "será arder en el fuego", mientras Estados Unidos trata de restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán que Teherán considera irregular.

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Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Estados Unidos mantiene, a su vez, un bloqueo naval contra los puertos y buques iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación 'Paria Económico', con la que busca cortar "todas las opciones económicas" de Irán y forzar su rendición en la guerra.