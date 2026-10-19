Kenia eleva a ocho los casos de ébola tras la confirmación de un nuevo contagio

El octavo caso se trata de "un hombre de 49 años que presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular y cuya prueba dio positivo", señaló en una entrevista con una cadena de televisión local a última hora del domingo el director general de Sanidad, Patrick Amoth.

El caso fue confirmado este domingo cuando se realizó la prueba del ébola a 38 personas, detalló Amoth, y el afectado no era un trabajador sanitario, sino un "asistente" que realizaba otras labores en el Hospital de Nairobi (centro privado de la capital) y que formaba parte de las personas colocadas en cuarentena tras la primera infección confirmada.

El director general explicó que el nuevo caso recibirá como los detectados hasta ahora un tratamiento con "anticuerpos monoclonales" al que "están respondiendo muy bien" y reveló que este domingo se esperaba la llegada desde Ruanda de otro cargamento de un medicamento que también administrarán a los pacientes.

El octavo contagio confirmado llegó después de que el Ministerio de Sanidad keniano elevara el sábado a siete los casos de ébola en el país, al reportar cuatro nuevas infecciones, incluyendo tres trabajadores sanitarios que habían atendido al paciente cero y un familiar suyo.

Las autoridades continúan con el rastreo de los dos contactos estrechos pendientes y advirtieron de que no se descartan nuevos contagios entre quienes permanecen en cuarentena hasta completar el periodo de observación de 21 días.

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De las 130 personas que tuvieron contacto con el paciente cero, 128 (98,5 %) han sido rastreados y están en cuarentena, lo que supera la referencia global de rastreo de contactos del 85 % requerida para romper la cadena de transmisión de la enfermedad.

Kenia confirmó el pasado 5 de octubre su primer caso importado de ébola, correspondiente a un hombre de cuarenta años que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El paciente cero recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar hasta Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos para identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus durante el traslado y el tratamiento del paciente.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 16 de octubre, ha causado 9.415 casos confirmados y 4.536 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Además, han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC Francia (uno) y Países Bajos (uno), junto con Kenia.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.