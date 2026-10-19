La Bolsa de París abre a la baja ante tensión social y preocupación por la deuda francesa

El CAC 40 bajaba un 1,24 % sobre las 10.15 horas (8.15 GMT), situándose en 7.858,06 puntos.

La rentabilidad de la deuda francesa a diez años subía al 4,85 %, mientras la diferencia respecto a la alemana se ampliaba a 144 puntos básicos, su nivel más alto desde 2012.

Los disturbios del fin de semana dejaron unos 2.400 detenidos y cerca de un millar de policías y gendarmes heridos, según las autoridades. Más de 2.000 comercios podrían haber resultado afectados, con daños por un valor de cientos de millones de euros, aunque aún no hay una cifra definitiva.