La industria alemana perdió medio millón de puestos de trabajo desde 2019, un 7,1 %

Así, a finales del año pasado, había 496.000 personas menos empleadas en la industria respecto a principios de 2019, según un estudio que publica este lunes el instituto económico Ifo.

"Alemania está experimentando un cambio estructural cada vez más acusado. Precisamente están en declive los sectores que hasta ahora han sustentado nuestra prosperidad", afirmó Joachim Ragnitz, director adjunto de la delegación del Ifo en Dresde, encargada del estudio.

Destacó que "los nuevos puestos de trabajo no se están creando allí donde Alemania es especialmente productiva e innovadora", lo cual, advirtió, puede frenar el potencial de crecimiento de Alemania en el futuro.

Precisó que el empleo está disminuyendo en casi todos los sectores industriales, lo que atribuyó a una menor competitividad, especialmente frente a China.

Señaló que los sectores tradicionales alemanes clave, como la industria automovilística y la ingeniería mecánica, se ven especialmente afectados.

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Así, la industria automovilística y sus proveedores eliminaron 123.500 puestos de trabajo, lo que supone un descenso del 13 %; mientras que en la fabricación de productos metálicos se recortaron 115.600 empleos -un 13,7 %- y en la ingeniería mecánica, 64.500, un 5,9 %.

Estos tres sectores representan alrededor del 60 % de los recortes del personal en la industria, estimó.

Si se suma el sector del trabajo temporal, en el que se perdieron 243.000 empleos, muchos de ellos en la producción, la industria perdió incluso unos 628.000 puestos de trabajo, o un 8,6 %.

Por contra, el sector de los servicios experimentó un fuerte crecimiento, con 391.500 nuevos puestos de trabajo en el ámbito sanitario -un aumento del 15,6 %-, y 254.200 en el social -un 18,8 % más-, además de 102.400 en las residencias de la tercera edad -un 9,7 % más-.

La razón principal, según Ragnitz, es el envejecimiento de la población.

El número de trabajadores sujetos a la seguridad social en la administración pública creció en 328.700 o en un 18 %, en parte porque los puestos de los funcionarios que se jubilaban se cubrieron de nuevo.

Entre los proveedores de servicios privados, las empresas de las tecnologías de la información fueron las que más crecieron, en 328.600 puestos de trabajo o un 39,2 %, probablemente como consecuencia de una mayor digitalización, señala el estudio

En tanto, el número de trabajadores con formación profesional se redujo en 252.000 -un 2,2 %-, mientras para los titulados universitarios se crearon 1,8 millones de nuevos puestos de trabajo o un 32,5 % más.