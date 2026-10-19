La producción industrial china acelera hasta el 5,5 % interanual en septiembre de 2026

La cifra del noveno mes del año supera asimismo lo esperado por los analistas, que anticipaban un rebote levemente menos impetuoso, hasta en torno a un 5,4 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide el indicador, el que más aumentó su producción fue el de manufactura (+6 %), seguido del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+5,6 %) y, por último, del minero (+1,3 %).

Según Nguyen Hoang Nam, analista de la consultora británica Capital Economics, el repunte de la producción industrial vino favorecido por la "potente" demanda del exterior; muestra de ello es que las ventas para exportación industrial pasaron de crecer un 11,1 % en agosto a un 17 % en septiembre.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales repuntaron desde el 0,4 % de agosto hasta un 1,1 % el mes pasado, sorprendiendo a los expertos, los cuales esperaban que tan solo lo hiciera hasta un 0,5 %.

No obstante, Nguyen matiza que, al ajustar a la inflación, este indicador se contrajo un 0,1 % interanual en términos reales, en parte por la reducción del multimillonario 'plan renove' que Pekín lanzó para impulsar la compra de electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos, lo cual ha "lastrado fuertemente" las ventas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se redujo en 0,1 puntos hasta el 5,2 %, de nuevo un resultado positivo frente a las expectativas de que se mantuviera en el 5,3 % de agosto, su segunda tasa más alta del año.

La inversión en activos fijos detuvo su tendencia descendente al caer un 7,2 % en el acumulado de los tres primeros trimestres, misma cifra que en la anterior lectura.

Dentro de este indicador, los tres grandes segmentos que se analizan registraron una evolución negativa, con caídas de la inversión en manufactura (-2,1 %), infraestructura (-4,2 %) y, como viene siendo habitual en el marco de la prolongada crisis que vive el sector, en promoción inmobiliaria (-20,6 %).

Acerca de esto último, la ONE también indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 13,2 % interanual en el acumulado hasta septiembre.

"Los datos de septiembre sugieren que la economía volvió a tomar inercia al final del tercer trimestre, y esperamos una aceleración aún mayor a lo largo de los próximos meses a medida que el mayor apoyo a nivel fiscal empiece a surtir efecto", sentencia Nguyen.