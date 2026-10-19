La reina y la princesa de Bélgica y otras figuras públicas, víctimas de desnudos con IA

El Palacio Real, que ya ha contactado con las plataformas pertinentes para que se eliminen estas imágenes, pidió respetar "la dignidad, la privacidad y el derecho a la imagen de todas las personas, incluidos los miembros de la Familia Real", declararon fuentes de la institución a 'De Standaard'.

Entre las personalidades afectadas también figuran la vicepresidenta del gobierno regional de Flandes, Melissa Depratere, y la exministra federal de Defensa, Ludivine Dedonder.

Las imágenes falsas de Depratere ya han sido eliminadas, aunque llevaban circulando desde el pasado verano en un sitio web que recibe decenas de millones de visitas mensuales.

"Por repugnante que parezca, ya casi nada me sorprende", declaró la vicepresidenta regional al diario flamenco, donde también anunció su intención de presentar una denuncia.

Los desnudos generados con IA de la exministra Dedonder, que también formalizará una denuncia, aparecen en una página web que ofrece perfiles que redirigen a los usuarios a aplicaciones que les permiten desnudar virtualmente a las personas.

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En la investigación periodística se encontraron perfiles de mujeres belgas con información sobre el color de sus ojos, cabello, edad, lugar de nacimiento e incluso si sus senos son naturales o artificiales, junto a una columna con enlaces a aplicaciones para desvestirlas con IA.