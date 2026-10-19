Las inundaciones por las lluvias en Paraguay provocan afectaciones a unas 3.000 familias

En los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa (sur), numerosas viviendas han quedado bajo el agua por el desbordamiento del Paraná, que sirve de frontera natural con Argentina, indicó la SEN, al confirmar que ha llevado víveres, carpas plásticas y materiales de construcción a los lugareños.

La institución informó que también ha enviado ayuda a habitantes de los departamentos de Central -el más poblado del país-, Guairá (sur), Caaguazú (este), Concepción, San Pedro y Canindeyú, estos tres últimos en el norte del país suramericano.

Ayolas, donde se ubica la represa de Yacyretá -cuya administración comparten Paraguay y Argentina-, es uno de los distritos (municipios) más afectados en Misiones, con unas 1.040 familias que ya han sido atendidas.

En esa localidad, unas 247 mascotas han sido rescatadas de las zonas inundadas en la última semana, dijeron a EFE fuentes de la ONG SOS Animal Ayolas.

Otras de las regiones golpeadas por la crecida de las aguas es Alto Paraná (este), fronteriza con Brasil, donde unas 1.300 familias han sido reubicadas.

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Distintos barrios de la capital de ese departamento, Ciudad del Este, la segunda en importancia del país y considerada un polo económico y comercial nacional, permanecen bajo las aguas.

En esa localidad, vecina de la brasileña Foz de Iguazú, integrantes de la organización española Bombers Pel Món, procedentes de Valencia, apoyaron a los bomberos locales durante visitas a las comunidades afectadas.

Este lunes, la represa Itaipú, instalada en Alto Paraná en la frontera entre Paraguay y Brasil, informó que el río Paraná muestra un "leve descenso" de su caudal hasta los 117,57 metros sobre el nivel del mar, después de que alcanzara los 121,19 metros el jueves pasado.

La Dirección de Meteorología e Hidrología pronosticó una "elevada probabilidad" de lluvias entre el miércoles y el domingo de esa semana, especialmente en la región Oriental del país, según un boletín difundido este lunes.