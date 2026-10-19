Llega a Viena el avión procedente de Tel-Aviv desviado a Sofía tras falsa alarma de bomba

La aerolínea confirmó este lunes que el Airbus A320, con 51 pasajeros y seis tripulantes a bordo, fue registrado en el aeropuerto de Sofía sin que se detectara ningún elemento de peligro y la nave llegó a Viena esta madrugada, informó la radio pública ORF.

La amenaza obligó al avión a desviarse hacia la capital búlgara cuando se encontraba cerca de la frontera entre Bulgaria y Rumanía y un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea búlgara escoltó el aparato hasta su aterrizaje, según el Ministerio de Transportes de Bulgaria.

Las autoridades búlgaras abrieron una investigación para esclarecer el incidente y el origen de la posible amenaza que obligó al aterrizaje de emergencia.

El incidente se produce menos de tres semanas después de que el copiloto de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv intentara estrellar el avión en un acto terrorista, aunque el capitán y varios pasajeros israelíes lograron abortar el intento.

Según la prensa israelí, la semana pasada se produjeron dos amenazas anónimas de bomba contra vuelos de Delta Airlines de Nueva York a Israel, que resultaron ser falsas.