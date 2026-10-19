Los 'chalecos amarillos' convocan a una nueva movilización el sábado 24 de octubre

La convocatoria, bautizada como 'Acto II', figura en la web 17otobregiletjaune, que reúne en un mapa las movilizaciones anunciadas para el próximo sábado.

Por el momento, aparecen 76 acciones, entre ellas 65 manifestaciones repartidas por todo el país y, en particular, en grandes ciudades como París, Marsella, Burdeos, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes o Estrasburgo.

La convocatoria llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en escenas de violencia urbana, incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades francesas, con incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille.

La presencia de los 'chalecos amarillos' en las protestas del sábado fue constatada también por el diario Le Figaro, que señaló que miembros del movimiento se sumaron a las marchas oficiales y a otras convocatorias espontáneas, aunque sin ocupar necesariamente un papel central en la movilización.

Los 'chalecos amarillos', un movimiento de protesta surgido en Francia en 2018 contra el encarecimiento de los carburantes y el coste de la vida, protagonizaron durante meses movilizaciones masivas y bloqueos de carreteras y rotondas, antes de perder fuerza.

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Ocho años después, algunas de sus antiguas figuras consideran que el descontento social sigue vivo y podría ganar fuerza. Muchos participantes han dejado de vestir el chaleco amarillo, pero mantienen las reivindicaciones contra el coste de la vida y lo que consideran una falta de respuesta de las autoridades.