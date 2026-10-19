Los jóvenes acampados en Portugal impulsan una "huelga general ibérica" junto a España

La propuesta fue aprobada por unanimidad este domingo en una asamblea popular celebrada en la céntrica plaza del Rossio de Lisboa, donde los manifestantes acordaron dirigirse a las centrales sindicales portuguesas para impulsar una huelga contra el encarecimiento de la vivienda y el coste de la vida.

La iniciativa, que también se estudia en la acampada de Oporto, pretende coordinar las movilizaciones a ambos lados de la frontera y conseguir, según expresaron sus promotores, que se "pare la península ibérica por completo".

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), principal central sindical del país, aparece como un interlocutor fundamental para una eventual convocatoria, aunque por el momento no consta que haya asumido la propuesta.

La posibilidad de una huelga general en Portugal ya había sido anticipada este fin de semana a EFE por el secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), Tiago Oliveira, quien aseguró que no descartaba una nueva convocatoria y que "todas las formas de lucha están siempre sobre la mesa".

Por su parte, João Veloso, uno de los líderes de la acampada de Lisboa, defendió también en declaraciones a EFE la celebración de una huelga simultánea en Portugal, España y Francia, y reclamó a la CGTP que escuchara a los jóvenes y convocara una paralización general para presionar al Gobierno conservador de Luís Montenegro.

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Las acampadas, protagonizadas principalmente por jóvenes que denuncian la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible, afrontan este lunes una nueva jornada después de una madrugada tranquila y sin enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

En Lisboa, donde las tiendas de campaña permanecen instaladas desde el sábado en la plaza del Rossio, los participantes han establecido un sistema de organización interna basado en asambleas populares, turnos de permanencia y decisiones colectivas para garantizar la continuidad pacífica de la protesta.

Los manifestantes aprobaron celebrar asambleas diariamente a las 19.00 horas (18.00 GMT) y mantener la ocupación de la plaza mientras no obtengan respuestas concretas a sus reivindicaciones, incluso si las autoridades les obligan a retirar las tiendas de campaña.

En Oporto, donde la movilización comenzó hace más de una semana, unas 80 personas pasaron la última noche en medio centenar de tiendas instaladas en la plaza Dom João I, también sin incidentes.

El movimiento de Oporto ha comunicado a las autoridades su intención de permanecer en la plaza hasta el 31 de diciembre, aunque sus portavoces aseguran que el objetivo no es agotar ese plazo, sino conseguir soluciones a la crisis habitacional.

La continuidad de las acampadas se produce pese a las advertencias de la Policía de Seguridad Pública (PSP), que considera que la instalación permanente de tiendas en espacios públicos incumple las normas que regulan las manifestaciones.

Los participantes insisten en su carácter pacífico y reivindican su derecho a mantener la protesta, mientras las autoridades policiales advierten de que deberán restablecer la normalidad en las plazas.