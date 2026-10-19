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19 de octubre de 2026 - 08:35

Macron aborda con el emir de Kuwait la cooperación económica y el conflicto en el Golfo

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El Cairo, 19 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abordó este lunes con el emir de Kuwait, Mishal Al Ahmed al Sabah, la cooperación bilateral entre los dos países en los ámbitos económico, comercial y de inversión, así como el conflicto en el golfo Pérsico, informó el Palacio real kuwaití.

Por EFE
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En las conversaciones, celebradas en el Palacio Bayan, tras la llegada de Macron al país del Golfo, ambos mandatarios "analizaron las formas de apoyar y fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos", dijo en un comunicado.

Señaló que "exploraron, asimismo, la posibilidad de ampliar la cooperación entre el Estado de Kuwait y la amiga República Francesa (...), particularmente en los sectores económico, comercial y de inversión, y analizaron formas de fortalecer su asociación para servir a sus intereses comunes".

"Además, se abordaron los últimos acontecimientos regionales e internacionales, especialmente aquellos relacionados con la evolución de la situación en la región, y se intercambiaron opiniones al respecto", añadió.

Medios oficiales kuwaitíes destacaron que las delegaciones de ambos países firmaron varias cartas de intenciones y un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en varios ámbitos y "llevarlas a otros horizontes", sin especificar.

Macron llegó este lunes a Kuwait en la primera parada de una gira de tres días por el golfo Pérsico, que le llevará también a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar, y que ha mantenido a pesar de las masivas protestas de los últimos días en Francia.

El objetivo de la gira de Macron es movilizar junto a los líderes de la región el retorno a la libre navegación en el estrecho de Ormuz, según el Elíseo, después de que las restricciones por el conflicto entre Estados Unidos e Irán perturbaran el suministro de energía y provocaran el alza de los precios.

Sus conversaciones con los líderes de la región se centrarán también en la cooperación en las áreas de defensa, infraestructuras y salud.