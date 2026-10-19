Macron llega a Kuwait en inicio de su gira por golfo Pérsico pese a protestas en Francia

El objetivo de la gira de Macron es movilizar junto a los líderes de la región el retorno a la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

La agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA, informó de que el emir kuwaití, Mishal Al Ahmed al Sabah, recibió al presidente francés a su llegada en el aeropuerto internacional del país, donde estará unas horas antes de partir hacia Emiratos Árabes Unidos (EAU).

De acuerdo con el Elíseo, en Kuwait, el encuentro con el emir se centrará en la cooperación en las áreas de defensa, infraestructuras y salud.

En esta gira, que también le llevará a Baréin y Catar -su última parada el próximo miércoles-, el jefe de Estado francés pretende reforzar las alianzas estratégicas y económicas que su país mantiene con los países del golfo Pérsico, así como consolidar la presencia de las empresas galas en la región.

Pero la clave de este viaje está en la energía, ya que Macron "continuará su movilización junto a los líderes de la región en favor del retorno a la estabilidad y a la libre navegación en el estrecho de Ormuz", según el Elíseo.

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En las conversaciones con los líderes árabes abordará "la garantía y la diversificación" de los suministros energéticos y rutas de transporte, con el objetivo de "limitar las consecuencias de la crisis energética en el día a día de los franceses".

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero ha provocado una grave interrupción en el suministro energético global después de que Irán -y posteriormente Estados Unidos- cerrara el estrecho de Ormuz, por el que transitaba cerca del 20 % del petróleo y gas natural licuado (GNL) del mundo.

Esto provocó que los precios del gas y del petróleo en Europa se elevaran, dado que quedaron parcialmente desconectados los envíos desde países del Golfo, como en Catar.

Ahora, estos países de la región buscan rápidamente construir alternativas para evitar el estrecho de Ormuz.