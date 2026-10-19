México exige esclarecer la muerte de un mexicano en un centro de procesamiento de Texas

El medio estadounidense The Texas Tribune identificó al fallecido como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años, con la información difundida por su hija y del congresista Henry Cuellar.

Según el legislador, personal del centro lo encontró inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 (16:00 GMT) del sábado 17 de octubre; intentó reanimarlo y llamó a los servicios de emergencia.

El médico forense del condado de Webb realiza la autopsia y la causa de muerte no se ha precisado, según los mismos reportes locales.

La SRE no incluyó el nombre ni proporcionó más detalles del caso en su comunicado.

No obstante, la Cancillería mexicana también expresó preocupación por la recurrencia de muertes de mexicanos bajo custodia o durante operativos migratorios, las cuales suman 18 solo con la actual Administración Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

SRE anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb y que, mediante la Embajada de México, solicitará a las autoridades migratorias garantizar el acceso de los cónsules mexicanos a los centros de detención.

La Cacncillería fue notificada por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El Consulado General de México en Laredo activó el protocolo de protección, contactó a la familia y le ofreció asistencia.

En julio, el Gobierno mexicano informó de 17 fallecidos en casos relacionados con ICE: 14 bajo custodia y tres durante operativos.

También ha reportado el envío de notas diplomáticas y la preparación de denuncias y acciones civiles.

El Gobierno expresó sus condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.