Ministro de Ecuador alerta de intentos de huelgas y desmanes en cárcel de máxima seguridad

"Hay quienes pasaron de creerse alcaldes a querer ser presidente de los presos de El Encuentro. Ahora intentan promover huelgas de hambre y desmanes, como si las cárceles fueran escenarios políticos", señaló el ministro en su cuenta de X sin dar nombres de las personas a las que se refiere.

"Que hagan teatro, que hagan campaña, que hagan berrinche… pueden pararse de cabeza y hacer todas las huelgas que quieran, pero no van a doblegar al Estado", añadió.

Esa prisión, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, alberga a líderes criminales, pero también a algunos políticos como el exvicepresidente correísta Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del mandatario ecuatoriano.

El funcionario agregó que el orden no era negociable y que "los privilegios se acabaron".

La cárcel fue inaugurada en noviembre del año pasado y se alzó como respuesta a la crisis de violencia que se registraba en las prisiones del país, donde fueron asesinadas más de 500 personas en disputas entre bandas criminales en los últimos años.

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El Gobierno aplica en esa prisión un "régimen penitenciario especial" por reclusos que representan "una amenaza grave para la seguridad" del Estado, lo que impide las visitas presenciales y telemáticas de familiares, una medida que ha sido denunciada ante la Justicia por los parientes de los presos.