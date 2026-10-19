Mueren al menos 30 soldados progubernamentales en ataque hutí con misiles en sur del Yemen

El ataque tuvo lugar en el campamento de Al Alam, en la estratégica provincia sureña de Shabwa, rica en petróleo, cuando tres misiles impactaron en el campamento mientras los soldados estaban reunidos para el pase de lista matutino, explicaron las fuentes.

Tanto los hutíes como los portavoces militares de las fuerzas leales al Gobierno reconocido no han reaccionado de momento al ataque en Shabwa, controlada por el Ejército yemení pero es uno de los principales blancos de ataques de los insurgentes desde el inicio del conflicto en 2014.

Según las mismas fuentes, el ataque tuvo como objetivo a nuevos reclutas recientemente incorporados a las fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido.

Los soldados, que componen un batallón de 700 reclutas, asistían a un pase de lista de entrenamiento por la mañana cuando uno de los tres misiles los alcanzó, detallaron las fuentes, e indicaron que los otros dos misiles cayeron cerca del lugar donde estaban los soldados.

Según testigos, varias ambulancias acudieron al lugar para trasladar a los heridos a los hospitales de Shabwa, ubicada en el centro-sur del Yemen y cuyo territorio se extiende desde la costa del mar Arábigo hacia el interior montañoso y desértico del país.

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El ataque se produjo en medio de la contraofensiva lanzada por el Gobierno reconocido para recuperar los territorios controlados por los rebeldes hutíes desde que se alzaron en armas en 2014 y controlaron amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen, incluida la capital, Saná.