Programa Mundial de Alimentos elimina comidas a 500.000 gazatíes por falta de fondos

"A partir de este mes el PMA está brindando asistencia alimentaria y en efectivo a 1,1 millones de las personas más vulnerables de Gaza, en comparación con los 1,6 millones del mes pasado", dice la agencia, que ha reducido el número de comidas calientes y de paquetes de alimentos que entrega a las familias de la Franja, donde viven 2,1 millones de personas.

El número de comidas calientes diarias que proporciona el PMA ha disminuido de 250.000 a 150.000, forzando a que familias que residen en zonas peligrosas cerca de donde siguen desplegados los soldados israelíes reciban una comida caliente cada dos días, en lugar de a diario.

Asimismo, el PMA ha reducido el monto de dinero que destina a 75.000 familias, y está entregando a todas un solo paquete de alimentos (en lugar de dos) y una bolsa de harina de trigo de menor tamaño.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés) estima que 1,4 millones de personas —el 67 % de la población— padecen inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores; un descenso respecto al 77 % que se encontraban en esta situación a finales de 2025.

En 2026, el PMA recibió menos de la mitad de la financiación destinada a sus operaciones en Palestina en comparación con años anteriores. La agencia dice que necesita 450 millones de dólares para mantener sus operaciones en Gaza y Cisjordania durante los próximos seis meses.

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A finales de agosto de 2025, la IPC confirmó oficialmente que más de medio millón de gazatíes padecían en ese momento hambruna en la gobernación de Gaza y en la capital gazatí, como consecuencia de las restricciones israelíes a la entrada de suministros y los saqueos en rutas.