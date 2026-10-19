República Dominicana y Canadá acuerdan reforzar la seguridad en la aviación civil

El documento fue suscrito durante la visita de Bisonó al país norteamericano, la primera de un canciller dominicano en los últimos 20 años, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El instrumento suscrito prevé establecer un marco para el despliegue de personal gubernamental especializado y debidamente capacitado en determinados vuelos entre ambos países, con el propósito de reforzar la seguridad de la aviación civil.

Los cancilleres también abordaron la situación de Haití y la importancia de mantener la cooperación internacional para contribuir a su estabilización.

En ese sentido, Bisonó agradeció el respaldo de Canadá a los esfuerzos encaminados al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en esa nación fronteriza con República Dominicana, inmersa en una grave crisis.

"Ha sido una reunión muy provechosa que marca el inicio de una nueva etapa para fortalecer nuestras relaciones bilaterales. Estamos convencidos de que vamos a consolidar mucho más nuestro ambiente de negocios, turismo e inversión", expresó el canciller dominicano, según la información.

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Por su parte, Anand destacó que el encuentro permitió abordar áreas estratégicas para fortalecer la cooperación bilateral.

"Nuestras conversaciones se centraron en fortalecer las cadenas de suministro, atraer inversiones en minerales críticos y energía, y mejorar la conectividad para viajeros y empresas", expresó.

Durante las conversaciones, Bisonó destacó las ventajas competitivas de la República Dominicana, entre ellas su ubicación geográfica estratégica, conectividad aérea y marítima, y potencial como plataforma logística e industrial para el Caribe y otros mercados, así como su capacidad para integrarse a las cadenas regionales y globales de valor.

En esta visita, el canciller dominicano está acompañado de un grupo de empresarios, entre ellos el socio fundador del Puerto Multimodal Caucedo, Samuel Conde, y Fernando Capellán, presidente de la empresa textil Grupo M que opera el parque industrial Codevi, en la frontera con Haití.