Trudy baja a huracán categoría 1 cuando persiste frente frío y posibles lluvias en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de que, a las 21:00 hora local (03:00 GMT del lunes), el ciclón se encontraba a 215 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 260 kilómetros al oeste de Playa Pérula, ambos en Jalisco.

Trudy avanzaba hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 155, frente a los 165 y 205 kilómetros por hora, respectivamente, registrados por la mañana.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que continúe debilitándose y sea tormenta tropical el lunes, antes de convertirse en remanentes el martes, cuando se localizaría al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en el noroeste de México.

Pese a perder intensidad, su circulación ocasionará lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en la costa y el sur de Jalisco, y fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Colima y el sur de Nayarit.

En el litoral de Jalisco se pronostican rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora y olas de tres a cinco metros, condiciones que disminuirán durante la noche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las costas del sur de Nayarit y de Colima se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros, también previsto en Michoacán.

Simultáneamente, el frente número 2, estacionario sobre el suroeste del golfo de México, favorecerá lluvias extraordinarias durante la noche y madrugada en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Su masa de aire polar mantendrá el descenso térmico y vientos del norte con rachas de hasta 110 kilómetros por hora y olas de cuatro a seis metros en Veracruz y el golfo de Tehuantepec.

Para el lunes, el SMN prevé precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros en esos cuatro estados, con riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones.

Una vaguada favorecerá chubascos en el noroeste, mientras la humedad de ambos océanos interactuará con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica para generar precipitaciones en otras regiones.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 19 ciclones: nueve tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho huracanes mayores, incluido Trudy por su intensidad previa, superan los cuatro o cinco previstos, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.

El Atlántico registra ocho tormentas tropicales y un huracán mayor, frente a una previsión de entre 11 y 15 ciclones.