Ucrania cree que una reunión entre Xi, Putin y Trump animaría a Rusia "a seguir la guerra"

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que invitar a Putin a un hipotético encuentro a tres bandas con Xi Jinping y Donald Trump “alimentaría los delirios de grandeza” del líder ruso y le daría “una estatura que no merece”.

“No es un líder global; es un criminal de guerra”, escribió Sibiga, y añadió que Rusia no es “una potencia global”, sino “un problema global”.

El ministro ucraniano afirmó asimismo que “la economía rusa es al menos 13 veces más pequeña que la de EE .UU. y ocho veces más pequeña que la de China, y subrayó los problemas que atraviesa la Federación Rusa debido a las sanciones y a unas pérdidas en Ucrania que situó en “1,6 millones de soldados muertos y heridos”.

“No hay ningún cálculo pragmático o moral que justifique que Putin se siente a la mesa con los presidentes Trump y Xi”, dijo el ministro, que señaló que el líder ruso sólo debería ser invitado a un encuentro trilateral con sus homólogos de EE.UU. y China si acepta como condición previa dar un “paso serio hacia la paz, como la declaración de un alto el fuego”.

Según dijeron fuentes conocedoras de la propuesta de Putin al Wall Street Journal, el líder ruso busca con esta iniciativa capitalizar el estrechamiento de su relación con Trump, después de que el presidente estadounidense firmara el pasado viernes una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia.