Una diputada australiana, en estado crítico tras atropello deliberado, según el Gobierno

Haines, de 65 años, fue trasladada a un hospital tras sufrir heridas graves en el suceso, ocurrido alrededor de las 15.35 horas (4.35 GMT) del lunes en la calle Murphy, donde se encuentra su oficina electoral.

"Es demasiado pronto para que pueda dar los detalles o la motivación detrás de este ataque", dijo Albanese en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde confirmó que la Policía investiga el caso, que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia y que se ha activado el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo.

La Policía de Victoria informó de que el sospechoso es un hombre de 43 años residente en Tarrawingee, una localidad rural próxima a Wangaratta, que conducía un todoterreno blanco.

Según publicaron las autoridades en un comunicado, fue retenido en el lugar por un transeúnte después de salir del vehículo y los agentes encontraron un cuchillo en el interior del automóvil y lo incautaron.

Los investigadores tratan de determinar si el atropello fue intencionado y si el detenido conocía previamente a la diputada, aunque por el momento no se ha establecido la posible causa.

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En una comparecencia posterior, Albanese afirmó que no tenía conocimiento personal de amenazas previas contra Haines y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas.

La investigación cuenta con la participación de la Policía de Victoria, la Policía Federal Australiana, la agencia de inteligencia ASIO y los equipos conjuntos antiterroristas.

El primer ministro destacó la trayectoria de la diputada, representante de la circunscripción de Indi desde 2019, a quien describió como una persona íntegra y respetada en todo el Parlamento. Haines ha defendido, entre otras iniciativas, la creación de una comisión nacional anticorrupción independiente.

El ministro del Interior, Tony Burke, señaló en dicha comparecencia que las denuncias por amenazas y acoso contra altos cargos públicos aumentaron de 951 en 2024 a 1.067 en 2025.

El líder de la oposición, Angus Taylor, calificó la jornada de "día terrible" para Australia y advirtió contra la normalización de la violencia política, mientras la dirigente del partido nacionalista One Nation, Pauline Hanson, también condenó cualquier agresión contra representantes electos.

El primer ministro instó asimismo a rebajar el tono del debate público y de las redes sociales, y subrayó que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo democrático, sin amenazas ni violencia.