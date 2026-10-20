Bloque postsoviético UEE advierte a Armenia de graves consecuencias de su posible salida

"En caso de suspensión de la membresía de Armenia en la UEE, el volumen total de su comercio con los Estados miembros de la UEE disminuirá en 4.439,7 millones de dólares, o un 55,6% en comparación con el nivel de 2025; de 7.990,6 millones de dólares a 3.550,9 millones de dólares", señala el documento, difundido por el gobierno ruso.

El informe, según se espera, será presentado próximamente a los líderes de la UEE.

Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán también alertan que el precio de gas ruso para Armenia aumentará en el 69 % en caso de que Ereván abandone la UEE.

Otras consecuencias de la salida de Armenia de la UEE serían "una disminución del PIB de la república de aproximadamente el 15,6%, un aumento de la inflación de 14,9 puntos porcentuales y una reducción del consumo en la economía de Armenia del 14,6%".

En este sentido, los cuatro países urgieron una vez más a Armenia a celebrar un referéndum para decidir si sigue en la UEE o pretende integrarse en la UE.

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A la vez, al tiempo de subrayar que no tienen interés en la retirada de Armenia del bloque, indican que hay mecanismos para estudiar la suspensión de la participación del país caucásico hasta que acceda a celebrar un referéndum acerca de sus futuros planes.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, dijo en el pasado que su país podía acelerar los trámites para el posible ingreso en la Unión Europea ante la insistencia del bloque económico UEE para que Ereván elija cuanto antes un bando.

Pashinián recordó que a la espera de la decisión de Ereván, Rusia ha impuesto restricciones a las exportaciones armenias, lo que contradice las normas de la UEE, en la que participan ambos países.

"Se trata de hecho de una crisis en el seno de la UEE y hemos abierto las discusiones pertinentes en la organización", aseguró.

Pashinián ha dicho en repetidas ocasiones que su política busca diversificar las relaciones de Armenia para comerciar tanto con Rusia, actualmente el principal socio comercial del país, como con otros Estados.

A la vez, desde la imposición de restricciones a los productos armenios, Ereván ha aumentado significativamente sus exportaciones a países de la Unión Europa.