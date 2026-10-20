Coalición liderada por Riad dice haber destruido plataforma de misiles de hutíes del Yemen

"Destruimos la plataforma de lanzamiento del misil balístico que fue disparado hoy contra Riad por la milicia hutí terrorista", dijo el portavoz de la alianza, Turki al Maliki, en su cuenta de la red social X sin aportar más detalles sobre la ubicación de esta instalación ni los daños infligidos.

Horas antes, la coalición anunció en sendos comunicados la destrucción de un misil balístico y de un dron lanzadod por los hutíes contra Riad, sin aportar más detalles.

Hasta el momento, los insurgentes yemeníes no se han pronunciado sobre este asunto, si bien su portavoz militar, Yahya Sarea, denunció en un comunicado que los aviones de combate saudíes efectuaron en las últimas 24 horas 93 bombardeos y lanzamientos de misiles dirigidos contra "objetivos civiles" en el Yemen.

Entre los puntos alcanzados se encuentran las provincias yemeníes de Al Yauf, Taiz, Saada, Marib, Al Hodeidah, Lahj, Amrán e Ibb, donde los cazas de tipo F-15 y Typhoon bombardearon tras despegar de las bases aéreas saudíes de Jamis Mushait, Taif y Al Jarj.

Según Sarea, la coalición liderada por Riad ha lanzado al menos 2.793 ataques aéreos y con misiles contra el Yemen desde el inicio de la escalada en septiembre.

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En medio de los constantes ataques hutíes contra el reino árabe y la ofensiva de Riad en el Yemen, el Ministerio de Defensa británico anunció hoy que prestará ayuda defensiva a Arabia Saudí con el despliegue de aviones de combate, que protegerán ciudades e infraestructura crítica del mayor productor de petróleo de la OPEP.