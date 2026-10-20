Cuba y México amplían programa agropecuario en la isla en medio de la crisis

La iniciativa, que comenzó en la isla en 2022, se implementará en este territorio como parte de su segunda fase para brindar a los campesinos capacitación técnica e intercambio de mejores prácticas.

Además, prevé "buscar incrementos de producciones o cosechas entre un 50 y 80 % y mejoramiento de semillas" para lo cual también se entregarán "insumos y maquinaria agrícola", explicó la directora ejecutiva de Amexcid, Alejandra del Moral.

Puntualizó que el objetivo es "conocer las experiencias y necesidades" de las personas, así como "construir soluciones de manera conjunta", especialmente en "el periodo actual tan complicado por el que atraviesa Cuba", marcado por una policrisis que se expresa en apagones diarios de más de 20 horas, dificultades para acceder al agua potable, el gas y elevados precios de los alimentos.

Por su parte, el embajador de México en la isla, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, señaló al respecto que ambos países "no tienen una mera relación de socios, sino que se trata de una hermandad, amistad, de familia" y que "hay que traducir en hechos las palabras".

"Queremos hacer cosas por y para Cuba", aseveró el diplomático.

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Sembrando Vida benefició ya en la isla a unos 5.000 campesinos de las provincias occidentales de Mayabeque y Artemisa.

También comenzó a ponerse en práctica en la región central de Villa Clara a fines de 2025.

En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los socios regionales más activos en el apoyo humanitario a Cuba con envíos de toneladas de cargamentos por barco con productos esenciales como alimentos y medicamentos, especialmente tras el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU. desde enero a la isla y las sanciones secundarias que ahuyentan a los inversionistas extranjeros.