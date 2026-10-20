Detenidos dos dominicanos y un chino por tráfico de cocaína en Puerto Rico

Los guardacostas desembarcaron las 489 libras (222 kilos) de cocaína incautada y transfirieron la custodia de los tres sospechosos al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) en San Juan.

La incautación del contrabando y la detención de los individuos se produjeron al interceptar los guardacostas una embarcación rápida en aguas del océano Atlántico, frente a la costa norte de Puerto Rico.

Este mes fueron también detenidas otras cuatro personas, a las que se incautaron 69 bloques de cocaína, en una embarcación que navegaba cerca de la costa noreste de la isla.

Puerto Rico, debido a su ubicación estratégica entre el mar Caribe y el océano Atlántico y por su condición de Estado Libre Asociado a Estados Unidos, es un punto de transbordo para el contrabando de drogas hacia ese país procedentes de América del Sur y otras naciones caribeñas.