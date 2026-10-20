Detienen a dos neerlandeses en Colombia por supuesto tráfico de cocaína hacia Europa

Los capturados son Ronny Haleber y Ultrich Van Dinter, contra quienes la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había emitido sendas notificaciones rojas a solicitud de las autoridades judiciales de Países Bajos, detalló la Fiscalía colombiana en un comunicado.

Haleber fue detenido en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), por su presunta pertenencia a una estructura criminal que enviaba cocaína en contenedores desde Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, hacia Bélgica y Países Bajos.

Por su parte, Van Dinter fue detenido en Medellín, capital de Antioquia (noroeste), y está señalado por la Fiscalía de contribuir al tráfico de estupefacientes mediante la contaminación de mercancías legales enviadas desde los principales puertos y aeropuertos de Colombia hacia Europa.

Tras las capturas, las autoridades colombianas gestionarán la devolución de ambos ciudadanos a sus respectivos países para que queden a disposición de la Justicia, agregó la Fiscalía.

Las notificaciones rojas de Interpol son mecanismos de cooperación policial internacional para solicitar la ubicación de personas buscadas por las autoridades de un país para su detención y extradición, de acuerdo con las leyes de cada Estado.

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Tal y como explica el propio organismo policial internacional, estas notificaciones, conocidas también como circulares, no son ni condenas ni órdenes internacionales de detención, por lo que la situación judicial de ambos detenidos está por determinarse de acuerdo a la legislación holandesa.

Países Bajos mantiene una estrecha cooperación con países de América Latina en la lucha contra el narcotráfico, ya que en 2023 las autoridades neerlandesas incautaron cerca de 60 toneladas de cocaína en puertos y aeropuertos del país centro europeo.

Una investigación del diario británico The Guardian concluyó que varios carteles colombianos de la droga operaban en 16 países europeos mediante alianzas con organizaciones mafiosas locales, y señaló a Países Bajos como uno de los puntos de entrada de cocaína en Europa.