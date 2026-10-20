Detienen a tres colombianos con más de una tonelada de cocaína en la República Dominicana

Detienen a tres colombianos con más de una tonelada de cocaína en la República Dominicana

Santo Domingo, 20 oct (EFE).- Las autoridades dominicanas decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos en una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país, informó este martes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).