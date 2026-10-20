Detienen a tres colombianos con más de una tonelada de cocaína en la República Dominicana

La droga estaba distribuida en 1.068 paquetes que fueron hallados en una embarcación interceptada tras varias horas de persecución en aguas cercanas a la isla Beata, en una operación coordinada de la Armada y la Fuerza Aérea dominicanas, el Ministerio Público y agencias de inteligencia nacionales e internacionales.
En la operación también fueron incautadas la lancha de 40 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda, 12 tanques de combustible, tres baterías y equipos de comunicación, según un comunicado de la DNCD.
También intervinieron en la operación varias agencias de Estados Unidos, como la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de EE.UU. (Jiatfs), el Comando Sur y la Administración para el Control de Drogas (DEA), entre otras.
Las fuerzas de seguridad dominicanas han decomisado este año más de 34 toneladas de drogas.