Ejército libanés rechaza acusaciones israelíes de inacción contra el armamento de Hizbulá

La institución castrense libanesa defendió en un comunicado que estuvo trabajando en el "procesamiento" de unas instalaciones en la zona de Kafra desde finales de 2025 hasta el pasado marzo, cuando sus equipos tuvieron que abandonar la zona porque el Estado judío amenazaba con bombardearla.

‎"A pesar de las reiteradas demandas del Ejército para garantizar la reanudación del trabajo y completar el vaciado de la instalación, estos esfuerzos se toparon con el rechazo israelí, hasta que las unidades militares reanudaron su misión el 15/8/2026 (...) Continuaron el trabajo hasta su finalización definitiva y el cierre de la instalación", agrega la nota.

Las fuerzas de Israel habían asegurado este martes en un comunicado que meses después de que sus contrapartes libaneses dieran el asunto por concluido "se descubrió que Hizbulá seguía operando en el lugar" y que lo seguía usando para sus fines.

Todo ello coincide con una reunión de delegaciones de ambos países en el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en Florida.

Según anunció el presidente libanés, Joseph Aoun, los representantes de su país tienen previsto demandar durante esos encuentros de los dos próximos días en Estados Unidos el final de las acciones israelíes contra su territorio para avanzar en la implementación del acuerdo marco.