El Ballet Folklórico de México celebrará sus 75 años con una gira por 24 ciudades de EEUU

La compañía, que viaja con más de 50 integrantes, actuará en febrero en Modesto, Santa Bárbara, Los Ángeles, Chico, Davis, Berkeley, San Luis Obispo y Costa Mesa, en California, en Tucson y Mesa (Arizona) y Las Vegas (Nevada).

Desde finales de ese mes pasará por Carmel (Indiana), East Lansing (Míchigan), Milwaukee (Wisconsin), Mineápolis (Minesota), Chicago (Illinois), Santa Fe (Nuevo México) y Denver (Colorado), y cerrará en marzo en Texas, con funciones en El Paso, Lubbock, Richardson, San Antonio y Austin.

Fundada en 1952 por la coreógrafa mexicana Amalia Hernández (1917-2000), la compañía tiene su sede desde 1959 en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México y lleva a escena bailes tradicionales de distintas regiones del país, con vestuario típico y música en directo.

El Ballet, que suma más de 100 giras internacionales por 60 países, según su web, sigue en manos de la familia: lo dirige Salvador López, nieto de la fundadora, y su directora artística es Viviana Basanta Hernández, hija de Amalia Hernández.

"Es un honor llevar el legado artístico de Amalia Hernández al público de todo Estados Unidos y acercar a las nuevas generaciones la belleza y la diversidad de México", afirmó López en un comunicado.