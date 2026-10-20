El Inkafest reúne 50 películas de 20 países en Perú, con Chile como país invitado de honor

El Inkafest se desarrollará del 20 al 28 de octubre en la Alianza Francesa de Arequipa, así como en distintos puntos de la ciudad situada en el sur de los Andes peruanos donde también habrá deportes urbanos y actividades al aire libre.

Durante los ocho días del certamen pasarán por Arequipa un total de 30 invitados nacionales e internacionales, además de cineastas profesionales y amateurs, aventureros, ambientalistas, historiadores y público general para vivir ocho días de cine, cultura, aventura, naturaleza y acción climática.

La programación del festival contiene seis estrenos mundiales, entre ellos 'Nada nos detiene', del documentalista, brasileño Luiz Fabiano Pinheiro, dedicado al corredor peruano con discapacidad física Carlos 'Calin' Orejuela.

El documentalista chileno Yerko Espinoza presentará su obra 'Hijo del rayo', en la que explora la relación de los 'apus' (montañas consideradas deidades por la cosmovisión andina) y el rayo en las montañas sagradas de Cusco.

Otro estreno será 'Imillaskate: las cholitas de Bolivia en monopatín', del peruano Mariano Carranza, mientras que peruana María Lezama y la española Helena Perelló presentarán el documental 'Los últimos ichma', sobre la cultura preincaica que habitó en el valle de Lima.

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En el Inkafest también se exhibirá el documental ambiental 'Antártida - Dominio Uno', narrado en español por el reconocido actor argentino Ricardo Darín, bajo la dirección de los hermanos surfistas Joaquín y Julián Azulay.

Como país invitado de honor, Chile llevará al Inkafest sus volcanes, la Patagonia y el desierto de Atacama a través de documentales, una muestra fotográfica e invitados como los directores Rodrigo Herrera-Rubio y Juan Pablo Lama, que presentarán el documental 'El niño del plomo'.

Durante el Inkafest, el montañista ecuatoriano Iván Vallejo recibirá el premio al mejor montañista y aventurero de Latinoamérica de 2026.

Entre las actividades paralelas a las proyecciones de los documentales figura el tercer Congreso Volcánico 'Outdoor', la Feria del Libro de Montaña con invitados como Guillermo Reaño y Javier Álvarez, una exposición de actividades al aire libre y de aventura y caminatas a volcanes y otros lugares emblemáticos de la geografía de Arequipa.

El Inkafest también tendrá un concurso para estudiantes de 13 a 16 años de videos elaborados con teléfonos móviles, de máximo un minuto de duración, sobre reciclaje, agua y movilidad urbana bicicleta.

Asimismo, habrá un concurso de fotografía y arte digital para alumnos de quinto de secundaria para visibilizar el aire y transporte público de Arequipa.