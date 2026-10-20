El puertorriqueño Anuel AA anuncia un disco de corridos como un "regalo" para México

El artista adelantó el material en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami Beach, donde también dijo que grabaría con Jesús Ortiz, líder del grupo Fuerza Regida, aunque todavía no precisó la fecha exacta del lanzamiento, pero contó que en su cumpleaños, el 26 de noviembre, estaría celebrando la producción.

"Me gusta mucho a mí el proceso de los corridos. Claro que sí (han influido en su música), tengo una sorpresa bien grande, el día que salga el álbum, posiblemente, hay una sorpresa y salga otro álbum a la vez, pero solo de corridos. Es un regalo que le tengo a México", indicó Anuel AA.

El artista, de 33 años y cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, se declaró fanático y amigo de exponentes del género, como Peso Pluma, Fuerza Regida, Tito Double P y Netón Vega.

Además, aseguró que se la pasa "metido en México", donde ha estado más tiempo este año que en Estados Unidos.

"Son amigos míos y a la vez soy muy fanático de ellos y me encanta esa música. Siento que eso tenía que pasar, que tenía que salir, que la industria necesitaba otro estilo de música, así que explotara increíblemente, ahora mismo yo no escucho casi ni reguetón ni trap, yo ando en el carro todo el día escuchando corridos", confesó.

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Los nuevos discos de Anuel AA saldrán cuatro años después de su último material, 'LLNM2' (Las leyendas nunca mueren), y el que ya había anunciado, 'Real hasta la muerte 2', tendrá una mezcla de reguetón y trap.

El boricua, quien estuvo preso en 2016 por posesión ilegal de armas, inició su carrera en el trap latino y describió este ritmo como "corridos puertorriqueños".

"Yo canto mucho para la calle, y como los corridos son tan para la calle y de manera fina, como quien diría, tú lo comparas con el trap, el trap es más sucio. Y me inspiró mucho esa música, demasiado", manifestó.

La Semana Billboard de la Música Latina, uno de los principales encuentros de la industria musical, comenzó el lunes y concluirá este jueves, cuando se celebra la gala de los premios Billboard de la Música Latina.