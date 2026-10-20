Expresidente peruano Vizcarra se encuentra "estable y en observación" en hospital de Lima

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó en un breve comunicado que Vizcarra "fue trasladado de emergencia" desde la prisión de Barbabillo hasta el Hospital Lima Este, en el distrito de Ate Vitarte.

"El traslado se realizó para su atención hospitalaria, conforme a los procedimiento establecidos", agregó.

El comunicado confirmó, de esa manera, una información brindada previamente por el abogado de Vizcarra, Alejandro Salas, y fuentes de prensa del exgobernante, quienes señalaron que presentó un cólico renal, a la que se sumó una aparente complicación cardíaca, que no fue mencionada por el INPE.

Según las fuentes cercanas al exmandatario, las complicaciones de salud motivaron su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital.

A fines de febrero pasado, el entonces candidato presidencial Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el exjefe de Estado sufría una persecución política, tras haber sido inhabilitado por el Congreso para participar en elecciones.

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La denuncia también mencionó una "grave situación humanitaria" que presuntamente afectaba al exmandatario en prisión, ya que aseguró que por falta de atención médica especializada sufrió la pérdida de la función de uno de sus riñones.

En noviembre de 2025, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

Vizcarra señaló que era víctima de una persecución política por haberse atrevido a enfrentar "al pacto mafioso" que en su opinión dominó el Congreso peruano, un conjunto de fuerzas conservadoras a las que se enfrentó en 2019 al cerrar el Legislativo.