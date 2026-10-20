Huelga de docentes y protestas estudiantiles en Grecia por la carestía y la educación

Una veintena de asociaciones estudiantiles han convocado para la tarde de este martes una "acampada simbólica" en la céntrica plaza Syntagma de Atenas, frente al Parlamento heleno.

Los estudiantes exigen una reducción sustancial de los alquileres y un aumento en la oferta de residencias universitarias públicas.

Las organizaciones juveniles denuncian que cientos de estudiantes se ven obligados cada año a abandonar las aulas o rechazar sus plazas universitarias ante la imposibilidad de afrontar el coste de vida.

Según señalan, en la capital un estudio de 25 metros cuadrados ronda los 400 o 500 euros mensuales, en un país donde un tercio de los trabajadores percibe un salario bruto inferior a los 1.000 euros.

A este escenario se suma el encarecimiento de la energía y la cesta de la compra, lo que agrava la precarización de la vida de los jóvenes.

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Los colectivos estudiantiles se sumarán este miércoles a las manifestaciones convocadas en todo el país en el marco de la huelga de 24 horas del principal sindicato de educación primaria, DOE.

Los profesores y maestros reclaman un aumento salarial del 20 % y ayudas para el acceso a la vivienda en los destinos asignados por el Estado, especialmente en zonas insulares o turísticas con precios tensionados.

"Casi la mitad de los docentes se ven obligados a vivir con sueldos que no superan los 1.000 euros", subraya la convocatoria de DOE, que denuncia además "decenas de miles de vacantes" en las escuelas públicas y condiciones de infraestructura que "ponen en peligro la vida de alumnos y docentes".

Ante el riesgo de incidentes, y teniendo en cuenta las protestas por razones similares que han derivado en violencia en Francia y otros países, la Policía helena ha desplegado un operativo preventivo con agentes antidisturbios y controles en puntos estratégicos de la capital, según declaró una portavoz policial en la emisora local Skai.