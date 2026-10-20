La Bolsa de París cae un 0,38 % ante la inquietud por las protestas y la deuda francesa

La Bolsa de París cae un 0,38 % ante la inquietud por las protestas y la deuda francesa

París, 20 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este martes un 0,38 %, en un contexto de persistencia de las inquietudes de los inversores por las recientes protestas sociales, que dejaron graves episodios de violencia durante el fin de semana, y la elevada deuda francesa.