Mundo
20 de octubre de 2026 - 13:00

La Bolsa de París cae un 0,38 % ante la inquietud por las protestas y la deuda francesa

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París, 20 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este martes un 0,38 %, en un contexto de persistencia de las inquietudes de los inversores por las recientes protestas sociales, que dejaron graves episodios de violencia durante el fin de semana, y la elevada deuda francesa.

Por EFE
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El selectivo parisino se mantuvo en terreno negativo prácticamente toda la sesión y una tendencia de mejora en la recta final no logró evitar finalmente que el cierre dejara un retroceso, al situarse en los 7.838,49 puntos.

El volumen de operaciones fue intermedio, con intercambios valorados en 3.650 millones de euros.

En cuanto a las compañías del índice, las mayores caídas fueron para el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (-3,29 %), el especialista en sistemas eléctricos Legrand (-3,05 %) y la empresa del sector de la construcción Eiffage (-1,03 %).

Por el contrario, los mayores avances los registraron los laboratorios Sanofi (3,62 %), el operador turístico Accor (2,88 %) y el fabricante automovilístico Renault (1,69 %).