La candidata demócrata a gobernar Texas demanda al gobernador por vínculos con Elon Musk

Hinojosa, que es representante estatal de Texas, ha llamado la atención sobre posibles actos de corrupción entre el gobierno local de Abbott y Musk.

"Ahora, Abbott planea vender nuestra playa -el Parque Estatal de Boca Chica- al único billonario del mundo", dijo Hinojosa -en un mensaje en su cuenta de X-.

El parque que menciona la candidata se encuentra justo al lado de las instalaciones de Starbase, el complejo industrial y zona de despegue los cohetes de SpaceX, propiedad de Musk.

Recientemente, se revelaron discusiones y planes para la posible venta o transferencia de una mayor extensión (alrededor de 1.300 acres) del parque Estatal de Boca Chica a lo compañía espacial de Musk, según informó The Texas Tribune.

Hinojosa presentó en la víspera una demanda para obligar a Abbott a divulgar los correos electrónicos intercambiados con el magnate.

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La querella legal acusa a Abbott de violar la ley estatal de acceso a la información pública al negarse a proporcionar a Hinojosa los documentos solicitados sobre sus intercambios con el fundador de Tesla y SpaceX.

La oficina del gobernador compartió el año pasado casi 1.400 páginas de las comunicaciones de Abbott con Musk, al responder a una solicitud de acceso a la información pública presentada por el periódico The Texas Newsroom.

La gran mayoría de los documentos estaban completamente censurados.

En la demanda, Hinojosa busca -como legisladora- ver el contenido censurado. "Esto es corrupción descarada", declaró en una conferencia de prensa.

Hinojosa ha ido subiendo en las encuestas en las últimas semanas. Un sondeo publicado la semana pasada por el Texas Politics Project señaló que Abbott afronta una competencia "sin precedentes" y situó a ambos candidatos en un empate técnico en la recta final de la contienda.

Los republicanos de Texas, un estado considerado durante décadas como un bastión del partido, afrontan en estas elecciones de medio mandato contiendas reñidas en varios distritos legislativos, especialmente en el sur del estado, así como en las carreras al Senado y a la gobernación.

El apoyo de Abbott a las grandes tecnológicas y a los centros de datos, profundamente impopulares entre los votantes de Texas, especialmente en las zonas rurales, junto con el malestar económico y la baja popularidad de Trump, amenazan con erosionar el respaldo a los republicanos en el estado.